Ampel-Koalition ist uneins über den Umgang mit Wölfen FOTO: Patrick Pleul

Der Wolf droht die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz zu entzweien. Während die Grünen vor Panik warnen, will die FDP-Fraktion den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. „Wir registrieren, dass auch der Wolf in Rheinland-Pfalz mittlerweile angekommen ist“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, der auch Jäger ist. „Wenn der Wolf gefährlich wird vor Ort, müsste man eingreifen können.“ Das Tier sei „eine Gefährdung für die Außenwelt beziehungsweise für die Weidetiere“. Es gehe nicht um eine Eliminierung jedes Wolfs in Rheinland-Pfalz. dpa