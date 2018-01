später lesen Ampel-Koalition will weniger Arbeitsgerichtstage Teilen

Twittern

Teilen



Seit 30 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz Arbeitsgerichtstage an Orten, die kein eigenes Arbeitsgericht haben. Die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung will die Zahl von 14 auf acht kürzen. Damit bleibe die Arbeitsgerichtsbarkeit auch künftig bürgernah und in der Fläche gut erreichbar, teilte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Dienstag mit, nachdem das Kabinett einen entsprechenden Entwurf gebilligt hat. Die Zahl werde maßvoll reduziert. Der Aufwand für die Gerichtstage sei erheblich. Ursprünglich war geplant, noch mehr zu kappen. dpa