Ampel-Parteien entscheiden am 6. Mai über Koalitionsvertrag

Mainz Ein Tag, drei Parteitage: Die Partner der Ampel-Koalition stimmen Anfang kommenden Monats über eine Neuauflage ihres Bündnisses ab. Die FDP will zwei Tage danach ihren Landesvorstand neu bestimmen.

Die Koalitionsverhandlungen in Rheinland-Pfalz haben eine neue Zielmarke: Am 6. Mai wollen SPD, Grüne und FDP auf getrennten Parteitagen über einen bis dahin erwarteten Koalitionsvertrag entscheiden, wie Sprecher der drei Parteien am Freitag in Mainz mitteilten. Die am 23. März aufgenommenen Koalitionsverhandlungen wurden nach einer Unterbrechung über die Osterfeiertage in dieser Woche mit Gesprächen in kleineren Runden fortgesetzt.