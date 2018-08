Ampel-Regierung setzt auf Vorsorge gegen Klimawandel

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hält zur Linderung des Klimawandels die Mithilfe aller Bürger für notwendig. „Hier hilft jeder und jede kleinste Aktion, unser Klima zu schützen“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. dpa

Sie sieht auch schon ein großes Bewusstsein bei den Bürgern, mehr Bus oder Rad zu fahren, die Ernährung umzustellen oder Wasser- und Heizkosten zu sparen. Die Kommunen ruft sie dazu auf, gegen die Folgen von Starkregen vorzusorgen. „Vorsorge ist zur Schadensminderung das A und O“, sagte Höfken. Das Land fördert Konzepte zum Hochwasserschutz mit insgesamt 18 Millionen Euro.

Die Umweltministerin informiert Verbandsbürgermeister und Landräte an diesem Dienstag (16.30 Uhr) in Mainz über die Möglichkeiten, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Extreme Wetterlagen können in Zukunft als Folge des Klimawandels öfter auftreten, schätzt Höfken ein. Bisher haben über 400 Kommunen in Rheinland-Pfalz Konzepte zum Hochwasserschutz aufgelegt oder bereits angeschoben. Im Umweltausschuss des Landtags (14.00 Uhr) soll die Landesregierung über den Stand der Entschädigungen und Beihilfen für Hochwasseropfer berichten und auf die Aktionen gegen extreme Wetterlagen wie starker Regen eingehen.