Landesregierung : Ampel-Regierung zieht positive Bilanz nach einem Jahr

Ingelheim SPD, Grüne und FDP sind mit ihrer Arbeit im ersten Jahr der Regierungsperiode zufrieden. Die Oppositionsparteien CDU und AfD nicht. Die Freien Wähler feiern ihr erstes Jahr im Parlament.

Trotz der hohen Belastung bei der Krisenbewältigung von Flutkatastrophe, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg ist die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung mit der Umsetzung ihres Koalitionsvertrags im ersten Jahr zufrieden. In den zentralen Themen Klimaschutz, Ausbau der Biotechnologie und Belebung der Innenstädte sowie bei der Schule der Zukunft habe die Landesregierung im ersten Jahr „ganz wichtige Schritte getan“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Ingelheim.