Lebensverhältnisse bessern Ampel stellt Details zu Förderprogramm für Kommunen vor

Geld kann auch in Verkaufsstellen für die Nahversorgung oder in Tiny Houses gesteckt werden, kleine Häuser etwa zur Unterbringung dringend benötigter Arbeitskräfte oder Azubis. Auch die Bezuschussung von Mobilitäts-Hubs sei denkbar - das könnten Umsteigeknoten sein, an denen Menschen beispielsweise vom Rad auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen können.