Landtag : Ampel will Debatten über Mittelstand und Gleichstellung

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Fraktionsvorsitzende der SPD in Rheinland-Pfalz, spricht in Mainz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz Zweimal trifft sich der rheinland-pfälzische Landtag in dieser Woche zu öffentlichen Sitzungen. Dabei wird es auch um ein Thema gehen, das zuletzt in Schulen und Familien für großes Aufsehen sorgte.

Mit den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz, Mittelstand und der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft gehen die drei Ampelfraktionen in die bevorstehende Sitzungswoche des rheinland-pfälzischen Landtags. Als größte der drei Regierungsparteien macht die SPD den Text-Automaten ChatGPT und seine Auswirkungen auf die Schulen zum Thema der Aktuellen Debatte an diesem Mittwoch. „Das wird Lernen und Lehren massiv verändern“, sagte die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag. Es gehe nicht um eine Verteufelung der Technik, sondern darum, ihre Chancen zu nutzen und ihre Risiken zu erkennen.

Chatbots wie ChatGPT wurden mit gewaltigen Mengen Text darin trainiert, menschliche Sprache zu imitieren. Dabei schätzen sie im Grunde, welches Wort als nächstes kommen soll. Auf diese Weise bilden sie Sätze und Texte, die auch von einem Menschen stammen könnten. Zugleich zeigte sich in Tests von ChatGPT, dass das Programm auf Fragen manchmal mit falschen Informationen antwortet und im Dialog mit Nutzern ausfällig werden kann.

Die Landesschülervertretung forderte am Montag, Schulhausaufgaben mit Blick auf die Verwendung von Text-Automaten komplett abzuschaffen. Es liege auf der Hand, dass Plattformen wie ChatGPT auch von Schülern verwendet werden. Kinder und Jugendliche würden benachteiligt, sobald sie nicht über die notwendigen Ressourcen oder Unterstützung verfügten. Das werde spätestens dann der Fall sein, wenn derartige Chatbots kostenpflichtig würden.

Die FDP will in der Aktuellen Debatte an diesem Donnerstag über den Mittelstandsbericht der Landesregierung für das vergangene Jahr reden. Dabei müsse es auch um die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte und die Aktivierung sogenannter Stiller Reserven am Arbeitsmarkt gehen, sagte Fraktionschef Philipp Fernis.

Die Stärkung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft bringen die Grünen am gleichen Tag als Debattenthema ein. Dabei werde der Blick unter anderem auf verschiedene Landesprogramme beispielsweise zum Ausbau der Kinderbetreuung gerichtet, kündigte die Fraktionsvorsitzende Pia Schellhammer an.

© dpa-infocom, dpa:230227-99-759829/2

(dpa)