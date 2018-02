später lesen Ampelfraktionen mit CDU für digitale ÖPNV-Plattform FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die drei Regierungsfraktionen in Rheinland-Pfalz haben gemeinsam mit der CDU eine Initiative für eine digitale Plattform zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs gestartet. In einem gemeinsamen Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, eine Plattform auf den Weg zu bringen, die Verkehrsverbünde zusammenführt und Routenplanung ebenso ermöglicht wie eine einfache Buchung von Fahrkarten. Die Plattform soll länderübergreifend gestaltet werden. Auch eine Ausweitung über Staatengrenzen hinweg wäre sinnvoll, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. dpa