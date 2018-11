später lesen Ampelfraktionen wollen mehr Geld für den Wald bereitstellen Teilen

Nach dem Dürresommer 2018 wollen die drei Fraktionen hinter der Landesregierung jährlich sieben Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für den Staatswald einplanen. Hier gebe es zusätzlichen Bedarf für den erwarteten Ausgleich von Schäden durch den „sich explosionsartig vermehrenden Borkenkäfer“, sagte Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun am Montag in Mainz. dpa