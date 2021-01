Ampelkoalition laut Umfrage vorn: CDU aber stärkste Partei

Mainz Die CDU bleibt in einer Umfrage stärkste Kraft. Aber es gibt weiterhin eine Mehrheit für die Ampel-Koalition. Würde am Sonntag der Landtag gewählt, wären aber auch andere Konstellationen möglich.

Zwei Monate vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl kann das Regierungsbündnis von SPD, FDP und Grünen einer Umfrage zufolge seine Mehrheit behaupten. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würde die oppositionelle CDU mit 33 Prozent jedoch stärkste Kraft, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „PoliTrend“ des SWR-Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ hervor geht. Im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage im Dezember 2020 verlören die Christdemokraten allerdings einen Prozentpunkt - lägen aber um fünf Punkte vor der SPD.

Das Abschneiden der CDU orientiere sich stark am Bundestrend, sagte Baldauf am Donnerstag in Mainz. Die CDU im Land mache aber offenbar auch keine Fehler, und er sei überzeugt, „dass wir es besser können“ und nach 30 Jahren SPD ein Wechsel notwendig sei. Zu seinen Bekanntheitswerten sagte Baldauf: „Die Bekanntheit wäre sicherlich deutlich höher ohne Corona.“ Mit Beginn der Wahlkampagne werde sich aber sein Bekanntheitsgrad in den letzten rund acht Wochen bis zur Wahl „sehr, sehr schnell verändern“. Zudem setzte seine Partei nicht auf Personenkult, sondern auf Themen.