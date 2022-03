Verbraucher : Bürger werden entlastet: Spritpreis sinkt, Busfahren wird billiger

Trier Die Regierungsfraktionen im Bund haben sich auf ein Maßnahmenpaket wegen gestiegener Energiekosten geeinigt. Der rheinland-pfälzische Sozialminister Schweitzer spricht von einem „großem Wurf“. Doch die rheinland-pfälzische Wirtschaft zeigt sich unzufrieden.

Die Bürger sollen wegen gestiegener Energiekosten umfangreich entlastet werden. Die Spitzen der Ampelkoalition im Bund einigten sich am Donnerstag unter anderem auf folgende Punkte: Befristet für drei Monate soll der Spritpreis gesenkt werden, und zwar Benzin um 30 Cent je Liter und Diesel um 14 Cent pro Liter. Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen wird vom Arbeitgeber einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt. Selbständige erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung

Die Spritpreise verharren seit Tagen auf hohem Niveau. Der Liter Super kostete am Donnerstag in Trier rund 2,30 Euro und war damit genauso teuer wie Diesel. Heizöl ist in den vergangenen Tagen etwas billiger geworden. Für den Liter waren am Donnerstag in Trier zwischen 1,50 und 1,70 Euro fällig.