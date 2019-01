später lesen Amseln und Meisen machen sich rar in Rheinland-Pfalz FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Mehr Stare, weniger Amseln und Meisen - so lautet das Ergebnis der Nabu-Aktion „Stunde der Wintervögel“ in Rheinland-Pfalz. An der am Dienstagabend abgeschlossenen Zählaktion nahmen mehr als 5300 Menschen teil - die Rekordzahl von rund 7500 Beobachtern im vergangenen Jahr wurde damit voraussichtlich nicht wieder erreicht, auch wenn der Naturschutzbund noch mit einigen postalischen Nachzüglern rechnet. dpa