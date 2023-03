Tierschutz Amt mahnt zu Sicherheitsmaßnahmen gegen Geflügelpest

In diesem Jahr wurden dem Landesamt zufolge in Rheinland-Pfalz bereits zwei Ausbrüche in den Kreisen Kusel und Cochem-Zell registriert: Mitte März waren 20 Hühner in einem Betrieb im Kreis Cochem-Zell an der Geflügelpest verendet. Die noch lebenden Tiere wurden getötet. Im Kreis Kusel war eine Hobby-Hühnerhaltung betroffen. Ende Februar wies das Amt zudem bei sechs toten Möwen zwischen Mainz und Wiesbaden das Virus nach.