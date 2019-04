später lesen An Ostern wird es an Rhein, Mosel und Saar frühlingshaft Teilen

In Rheinland-Pfalz und im Saarland dürften die Ostertage sonnig und frühlingshaft warm werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, bleiben die Nächte an Rhein, Mosel und Saar zuvor aber wohl noch kühl. dpa