Bildung An Schulen in Rheinland-Pfalz rund 11.000 Kinder aus Ukraine

Für die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine gelte die allgemeine Schulpflicht in Rheinland-Pfalz, sobald sie in einer Kommune angemeldet wurden. Dies muss laut Ministerium spätestens 90 Tage nach der Einreise erfolgen. Spätestens von diesem Zeitpunkt an bekommen die Kinder und Jugendlichen einen Schulplatz. In Rheinland-Pfalz gebe es keine Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine, die in einer Kommune angemeldet sind und auf einen Schulplatz warten.