Analyse: Dreyer ist „stärkstes Zugpferd“ der SPD

Mainz/Berlin Die SPD in Rheinland-Pfalz hat ihren Wahlsieg vom Sonntag nach einer Analyse vor allem ihrer Spitzenkandidatin Malu Dreyer zu verdanken. Zu ihren Pluspunkten zählten zudem ihre überzeugende Regierungsarbeit, ihr Ansehen in der Bevölkerung sowie ihre Sachkompetenz beim Thema Corona, schrieb die Forschungsgruppe Wahlen.

Entsprechend wünschten sich 56 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz Dreyer wieder als Regierungschefin. 30 Prozent wollten in diesem Amt lieber CDU-Herausforderer Christian Baldauf. Dieser verfehle mit einem mäßigem Ansehen von 1,1 auf der +5/-5-Skala zudem das Niveau der letzten CDU-Kandidatin Julia Klöckner, die 2016 auf einen Wert von 1,4 gekommen sei.

Die gute Gesamtbilanz der Ampel-Koalition mit einem Wert von 1,2 auf der +5/-5-Skala geht laut Analyse eindeutig auf das Konto der SPD (1,5). FDP und Grüne fielen mit Werten von 0,5 beziehungsweise 0,3 regierungsintern dagegen weit ab. In der Opposition bleibe die CDU leistungsbezogen mäßig positiv (0,7), kämpfe aber mit sinkenden Kompetenzwerten in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Bildung oder Zukunft. Die SPD verliere in diesen Politikfeldern ebenfalls, profiliere sich aber beim Top-Thema Corona, wo sie politisch in der Bevölkerung das eindeutig meiste Vertrauen genieße.