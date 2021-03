Analyst: „Allrounder-Kompetenz“ gegen „Krisenlotsin“

Mainz Der Politikwissenschaftler und Wahlanalysen-Experte Karl-Rudolf Korte hat das TV-Duell zwischen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf als ein „Hochfest der politischen Kommunikation“ gelobt.

Für Baldauf sei die Ausgangslage als „Herausforderer unter Pandemiebedingungen“ schwer, sagte Korte. Er habe in der Diskussion in seiner „ruhigen Präsenz“ eine „Allrounder-Kompetenz“ in verschiedenen Themenbereichen und eine „begrenzte Aggressivität“ gezeigt.