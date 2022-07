Bildung : Anders lernen: 45 „Schulen der Zukunft“ erkunden neue Wege

Gau-Odernheim Bildung soll junge Menschen fit machen für neue Anforderungen. In Rheinland-Pfalz wollen jetzt 45 „Schulen der Zukunft“ neue Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Lernens erkunden. Die CDU spricht von „ideologischer Umgestaltung“.

Weniger Angst vor Noten, mehr Freude am Lernen - mit dem Projekt der „Schule der Zukunft“ will die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz neue Lernformen erkunden, die vor Ort jeweils unterschiedlich entwickelt werden sollen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) stellten am Dienstag in Gau-Odernheim in Rheinhessen die ersten 45 „Schulen der Zukunft“ vor. In den kommenden Schuljahren sollen weitere dazukommen.