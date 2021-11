Andrang auf Teststation sorgt zeitweise für Verkehrschaos

Eine Mitarbeiterin eines Corona-Testzentrums hält ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Christian Charisius/dpa/Illustration

Bad Kreuznach Hunderte Testwillige haben am Dienstag in Bad Kreuznach teilweise den Straßenverkehr zum Erliegen gebracht. Wie die Polizei mitteilte, bildeten sich an dem Drive-In und Walk-In-Testzentrum lange Staus, als sich mehrere hundert Menschen testen lassen wollten.

Zwei Streifenwagenbesatzungen hätten die Testwilligen in einer weiten Schleife über einen Parkplatz geleitet, um die Straße zu entlasten. Erst nach etwa zwei Stunden sei der Verkehr rund um das Testzentrum wieder geflossen.