Anfragen und Verstöße: Datenschutzbeauftragter zieht Bilanz

Mainz Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann stellt heute eine Bilanz zu Anfragen und Verstößen im vergangenen Jahr vor. Das besondere Augenmerk richtet sich auf die Entwicklung seit dem 25. Mai 2018 - an diesem Tag trat die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Kraft.

Nach den neuen Regeln können sich Betroffene bei Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte an jede Aufsichtsbehörde in Europa wenden. Behandelt wird der Fall dann je nach örtlicher Zuständigkeit von einer federführenden Behörde. Beschwerden von Rheinland-Pfälzern über Google oder Facebook werden nach Irland weitergeleitet, wo die Internet-Unternehmen ihre Europazentrale haben. Bei einem Verstoß in einer Auslandsniederlassung von BASF ist hingegen der Landesdatenschutzbeauftragte Rheinland-Pfalz federführend. Die Aufsichtsbehörden tauschen sich dazu über das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) der EU aus.