Kriminalität Angebliche Anrufe von Lotto - Betrugsmasche am Telefon

Bei einer neuen Betrugsmasche am Telefon geben sich Kriminelle als angebliche Lotto-Angestellte aus. Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale warnten am Freitag vor solchen Anrufen. Die Betrüger würden am Telefon behaupten, die Betroffen hätten ein Gewinnspiel-Abonnement bei ihnen abgeschlossen und vergessen, dieses zu kündigen. Für 79 Euro sei angeblich eine Sonderkündigung möglich - ansonsten laufe das vermeintliche Abo weiter.