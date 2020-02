Angeblicher Paketzusteller überfällt Ehepaar

Montabaur Ein angeblicher Paketzusteller hat ein Ehepaar in Montabaur überfallen und mit einer Pistole bedroht. Mit einem Paket unter dem Arm habe er zunächst an dem Haus geklingelt, teilte die Polizei am Montag mit.



