Angebot der evangelischen Weihnachtsgottesdienste online

Düsseldorf Die Evangelische Kirche im Rheinland hat eine Online-Übersicht über alle Gottesdienstangebote an Heiligabend und Weihnachten erstellt. Auf www.ekir.de/weihnachten wird das gesamte Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland - von Aachen bis Bad Kreuznach und von Trier bis nach Zülpich - abgedeckt.

Insgesamt umfasse die Übersicht Hunderte Gottesdienste, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland am Montag in Düsseldorf mit. Deutlich wird dabei, wie vielfältig das Angebot mit Blick auf Corona-Schutzmaßnahmen ist: So werden Outdoor-Kleinkind-Gottesdienste mit Maskenpflicht angeboten, Familiengottesdienste unter 2G-Bedingungen und in Köln eine „Hirtenweihnacht am Feuer“, auch mit Maskenpflicht. Es ist auch möglich, sich nur Online-Angebote anzeigen zu lassen.