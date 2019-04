später lesen Angehende Lehrer: Kostenlose Ersthelfer-Ausbildung Teilen

Lehrer in der Ausbildung sollen in Rheinland-Pfalz ab sofort eine kostenlose Erste-Hilfe-Ausbildung erhalten. Wie der Geschäftsführer der Unfallkasse des Landes, Manfred Breitbach, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte, wurde am Montag eine entsprechende Vereinbarung mit Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) getroffen worden. dpa