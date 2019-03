später lesen Angeklagter Ali B. will Aussage nicht fortsetzen Teilen

Nach dem Aufsehen erregenden Prozessauftakt um den Mord an der Schülerin Susanna aus Mainz ist die Verhandlung gegen Ali B. am Montag weiter gegangen. Vor dem Landgericht Wiesbaden wollte der Angeklagte seine Aussagen am Morgen nicht fortsetzen. dpa