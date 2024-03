Kriminalität Angeklagter gesteht Entführung und Missbrauch

Rund sechs Monate nach der Entführung und dem sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens in Edenkoben (Pfalz) hat der Angeklagte die Tat zu Prozessbeginn eingeräumt. Der 62-Jährige sei bei diesen Vorwürfen vollumfänglich geständig und bedauere die Tat, erklärte dessen Verteidigerin am Freitag im Landgericht Landau in einer kurzen Stellungnahme. „Es wird nichts bestritten.“ Auf die Frage der Richterin an den Angeklagten, ob dies seine Erklärung sei, bestätigte der Mann: „Ja. Ja.“ Die Tat am 11. September 2023 hatte überregional für großes Aufsehen gesorgt.