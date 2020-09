Angeklagter Psychologe schweigt in Kindesmissbrauchsprozess

Saarbrücken Mindestens zehnmal soll ein Psychologe einen siebenjährigen Jungen während der Therapie sexuell missbraucht haben. Vor dem Landgericht Saarbrücken kommt ein weiterer Fall zur Sprache, der aber schon verjährt ist.

Vor der Großen Jugendkammer II schwieg der Angeklagte, der sich im Rollstuhl in den Gerichtssaal fahren ließ, am Freitag zu den Vorwürfen. Laut seinem Verteidiger sei er psychisch nicht in der Lage, der Verhandlung zu folgen. Gericht und Staatsanwalt wiesen diesen Einwand zurück. „Der Angeklagte ist selbst Psychologe und weiß, welche Symptome er vortäuschen muss“, sagte Staatsanwalt Tobias Trauden. „Es kann ihm nicht gestattet werden, über Jahre hinweg die Justiz an der Nase herumzuführen.“