Angeleinter Hund angefahren: Auch 13-Jährige verletzt

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Minderlittgen Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem angeleinten Hund ist am Dienstagnachmittag auch eine 13-Jährige verletzt worden. Der Hund sei in Minderlittgen (Landkreis Bernkastel-Wittlich) auf die Straße gelaufen und von einem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei am Abend mit.

