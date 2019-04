später lesen Angestellter soll massenweise Automaten geplündert haben Teilen

Tatort Süßwarenautomat: Nach Durchsuchungen in 13 Wohnungen in Baden-Württemberg ist am Donnerstag in Karlsruhe ein 22 Jahre alter Mann festgenommen worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ist der ehemalige Angestellte eines Automatenaufstellers dringend tatverdächtig, auf Bahnhöfen in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und anderen Bundesländern aus Getränke- und Süßwarenautomaten das dort angesammelte Bargeld gestohlen zu haben. dpa