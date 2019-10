Angetrunkener Autofahrer baut Unfall: Ein Verletzter

Mainz Ein angetrunkener Autofahrer hat in Mainz einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein anderer Mann im eigenen Wagen eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 40-Jährige auf das Fahrzeug vor ihm aufgefahren.

Der 29-jährige Verletzte wurde nach dem Zusammenstoß am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemtest zeigte beim Unfallverursacher mehr als ein Promille Alkohol im Blut an.