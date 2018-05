später lesen Angreifer flieht aus Psychiatrie: Erneute Festnahme FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach einem Angriff in Kaiserslautern ist ein Mann aus einem psychiatrischen Krankenhaus geflohen. Er konnte aber eineinhalb Stunden später festgenommen werden, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte. Der 20-Jährige hatte am vergangenen Freitag in der Kaiserslauterner Fußgängerzone zwei Straßenkünstler mit einer Metallstange angegriffen und auf sie eingeschlagen. Dabei wurden die beiden Opfer sowie ein Passant verletzt. dpa