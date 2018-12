später lesen Angreifer von Straßburg war auch in Luxemburg kriminell Teilen

Twittern

Teilen



Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist auch in Luxemburg kriminell unterwegs gewesen. Seine DNA sei bei einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Jahr 2012 am Tatort gefunden worden, sagte ein Sprecher der Regierung in Luxemburg am Mittwoch. dpa