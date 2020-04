Angriff mit Platte auf Joggerin: Verdächtiger in Psychiatrie

St. Ingbert Ein 43-jähriger Mann soll am Sonntag im Saarland eine Joggerin mit einer Anrichteplatte verletzt haben. Er habe auf die Frau unvermittelt an einem Fußgängerweg bei St. Ingbert eingeschlagen, sagte ein Sprecher der Polizei.

„Hierdurch erlitt die Frau Prellungen sowie mehrere oberflächige Schnittverletzungen.“ Ein Zeuge habe den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt, die ihn kurze Zeit später in Gewahrsam nahm. Laut Ermittlern leidet der Tatverdächtige an einer psychischen Erkrankung und wurde in die Psychiatrie eingeliefert.