Körperverletzung Angriffe auf Frauen in Oppenheim - Fahndung läuft

Nach zwei körperlichen Angriffen auf jeweils zwei Frauen in der Oppenheimer Altstadt (Kreis Mainz-Bingen) sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Täterin oder dem mutmaßlichen Täter. Es sei noch unsicher, ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handele, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Derzeit werte die Polizei Zeugenhinweise aus. Auch die Opfer können ihr zufolge erst am Montag vernommen werden, da sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen bisher nicht vernehmungsfähig waren.