Kriminalität Angriffe mit Messern: Rheinland-Pfalz unterstützt Prüfantrag

Rheinland-Pfalz unterstützt im Bundesrat einen Entschließungsantrag aus Niedersachsen zum Umgang mit Messern in der Öffentlichkeit. In dem Antrag werde eine Beschränkung des Umgangs mit diesen Waffen gefordert und die Bundesregierung gebeten, konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu untersuchen, erläuterte Innenministeriumssprecher Matthias Bockius am Donnerstag in Mainz. Der SWR hatte zuvor berichtet.