Immer Lehrer und Schüler sind Opfer Angriffe, Vandalismus, Mobbing: Gewalt an Schulen nimmt zu

Gewalt an Schulen – ein zunehmendes Problem, auch in der Region. Immer häufiger kommt es dabei auch zum Einsatz von Waffen oder gefährlichen Gegenständen wie Scheren, Brieföffner, Schraubenzieher, aber auch von Baseballschlägern oder Reizgas. 147 entsprechende Straftaten an Schulen im Land listet das rheinland-pfälzische Bildungsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion für das vergangene Jahr auf – 2022 waren es 121, im Jahr davor 51. In der Region hat es 2023 sieben solcher Fälle gegeben, darunter auch einen an einer Grundschule.