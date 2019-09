Angst vor Pilzvergiftung: 300 Anrufe bei Informationszentrum

Eine Rotkappe wird in einem Wald geschnitten. Foto: Bodo Schackow/Archiv.

Mainz Das Giftinformationszentrum in Mainz hat in der laufenden Pilzsaison bisher etwa 300 Anrufe wegen Verdachts auf eine Vergiftung nach dem Verzehr gesammelter Pilze erhalten. Dies seien bisher weniger als in den Vorjahren, sagte Oberarzt Oliver Sauer der dpa.

Es seien pro Jahr auch schon einmal 500 bis 600 Anfragen registriert worden. „Die Hauptzeit der Anrufe ist jedoch oft erst im September und Oktober, da können auch dieses Jahr noch einige Anfragen kommen. Insgesamt hängt es von der Witterung ab.“ Das Giftinformationszentrum ist an der Universitätsmedizin ansässig.