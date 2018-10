später lesen Anja Reschke für publizistisches Wirken geehrt FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Twittern

Teilen



Die Journalistin Anja Reschke hat am Sonntag in Mainz den Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik erhalten. Die Moderatorin der NDR-Fernsehmagazine „Panorama“ und „Zapp“ stehe mit ihrer publizistischen Arbeit für einen „standhaften, professionellen und aussagekräftigen Journalismus“, heißt es in der Würdigung der Hildegard-von-Bingen-Gesellschaft für Publizistik und Zeitgeschichte. dpa