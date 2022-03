Wirtschaftsministerin : Anke Rehlinger hat Corona

Anke Rehlinger (SPD), Ministerin für Wirtschaft, arbeitet in ihrem heimischen Wohnzimmer. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archiv

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaftsministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Anke Rehlinger, ist an Covid-19 erkrankt. „Auch mich hat's erwischt“, sagte sie in einer Videobotschaft, die am Montag in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

„Ich bin leider auch nicht ganz symptomfrei, wie man vielleicht hört, ich will mir allerdings gar nicht vorstellen, wie es ohne Impfung wäre.“

Seit Wochen teste sie sich jeden Tag zweimal, sagte die 45-Jährige. Am Sonntag sei ein Antigen-Schnelltest positiv gewesen - der PCR-Test habe das Ergebnis am Montag bestätigt. Nun müsse sie die Woche umplanen, sagte sie weiter. „Das ist sehr schade für viele persönliche Gespräche, die jetzt nicht stattfinden können. Aber da geht es mir auch nicht anders als Hunderttausenden vor mir.“

Am 27. März wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. „Wenn ich wieder etwas fitter bin, will ich die Gelegenheit nutzen, um über Bürgerhandy oder Whatsapp-Nachrichten oder aber auch über das eine oder andere digitale Format, Kontakt zu halten mit den Saarländerinnen und Saarländern“, sagte sie. Die Partei bitte sie in den nächsten Tagen umso fleißiger unterwegs zu sein. „Diese Woche müsst ihr für eure Spitzenkandidatin ein bisschen mitlaufen.“

© dpa-infocom, dpa:220307-99-423053/3

(dpa)