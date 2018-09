Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach einem tödlichen Streit gegen einen 68 Jahre alten Mann Anklage beim Landgericht Koblenz wegen Totschlags erhoben. Er soll laut Mitteilung vom Dienstag im April in seiner Wohnung in Westerburg (Westerwaldkreis) seinen Vermieter im Streit mit einem Lampenständer gegen den Oberkörper und auf den Kopf geschlagen haben. dpa

Der Vermieter erlitt erhebliche Kopfverletzungen und starb noch am Tatort. Er soll zuvor seinem Mieter gekündigt haben, woraufhin die beiden Männer in Streit gerieten. Wie die Staatsanwaltschaft berichtete, hat der Angeklagte die Tat zugegeben. Er sitzt seit April in Untersuchungshaft. Die Verhandlung beginnt am 25. September.

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft