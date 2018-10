später lesen Anklage gegen zwei Männer nach Brand mit einem Toten FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Nach einem Brand mit einem Toten in einem Mehrparteienhaus im Neunkirchener Stadtteil Wiebelskirchen hat die Staatsanwaltschaft zwei Männer angeklagt. Einem 29-Jährigen werde Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen: Er soll im April im Flur des Hauses einen abgestellten Kinderwagen angezündet haben, sodass es zum Vollbrand des Gebäudes kam, teilte die Anklagebehörde am Freitag in Saarbrücken mit. dpa