Kriminalität in der Vulkaneifel Staatsanwaltschaft erhebt Anklage im Mordfall Steffen Braun: Darum musste der Dauner Mediziner sterben

Vier Monate nach der Festnahme von drei Tatverdächtigen im Fall des getöteten Dauner Arztes Steffen Braun hat die Trierer Staatsanwaltschaft die ehemalige Lebensgefährtin des Opfers und zwei Jugendliche angeklagt. Das Trio soll den Mediziner in seiner Gerolsteiner Wohnung getötet, die Leiche anschließend in einem Waldgebiet vergraben und das Auto Brauns später in einem Waldstück angezündet haben. Das mutmaßliche Motiv des Gewaltverbrechens: zerrüttete Familienverhältnisse. In der Vergangenheit soll es häufiger zu verbalen, aber auch körperlichen Übergriffen durch Steffen Braun gekommen sein.