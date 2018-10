später lesen Anklage nach schwerem Verkehrsunfall in Kaiserslautern Teilen

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Neujahrsnacht in Kaiserslautern hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen einen Mann erhoben. Sie wirft dem 22-Jährigen vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung vor, wie sie am Montag mitteilte. dpa