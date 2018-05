später lesen Anklage wegen internationalen Betrugs in Millionenhöhe Teilen

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat zwei Männer wegen einer mutmaßlichen internationalen Betrugsmasche mit Millionenschaden angeklagt. Sie sollen Projektbetreibern Finanzierungen in Aussicht gestellt haben, wie die Anklagebehörde am Montag mitteilte. Dafür habe das Duo Vorleistungen wie angebliche Reisekosten oder Gebühren für Register und Gutachten verlangt - und dieses Geld in die eigene Tasche gesteckt. „Zu einer Finanzierung der Projekte kam es in keinem Fall“, hieß es weiter. Der Gesamtschaden betrage mehr als zwei Millionen Euro. dpa