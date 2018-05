später lesen Anklage wegen Subventionsbetrugs in Millionenhöhe erhoben Teilen

Twittern

Teilen



Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen drei Männer erhoben, die staatliche Subventionen in Millionenhöhe erschwindelt haben sollen. Der Vorwurf gegen den 52 Jahre alten Hauptverdächtigen und seine beiden mutmaßlichen Komplizen laute auf Subventionsbetrug, teilte die Behörde am Montag mit. Der 52-Jährige, der laut Staatsanwaltschaft in Frankreich lebt, bestreite ebenso wie die anderen die Vorwürfe. Alle drei sind Deutsche. dpa