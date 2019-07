Anklage wegen Totschlags mit Messer

Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat einen 22-Jährigen wegen Totschlags und versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der junge Afghane soll am Abend des 14. April in Saarbrücken einen befreundeten 23-jährigen Nachbarn im Streit erstochen haben, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte.

Danach habe er versucht, einen 24-jährigen Freund mit einem Messer zu verletzten.

Laut Staatsanwaltschaft war der 22-Jährige auf eine Einladung zum Essen in der Wohnung seines Nachbarn, als es aus bisher ungeklärter Ursache zum Streit kam. Der Angeklagte habe den 23-Jährigen daraufhin mit 32 Messerstichen tödlich verletzt. Laut Staatsanwaltschaft ging der 22-Jährige Angeklagte danach zu einem weiteren Freund in Saarbrücken-Malstatt, den er ebenfalls versuchte, mit einem Messer zu verletzen.