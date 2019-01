später lesen Anklage wegen Totschlags nach Messerattacke auf Ex-Ehefrau Teilen

Rund fünf Monate nach einer Messerattacke auf seine Ex-Frau in Koblenz ist ein 44-Jähriger wegen Totschlags angeklagt worden. Der Deutsche werde beschuldigt, an einem Mittag im vergangenen August die Frau in deren Wohnung erstochen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. dpa