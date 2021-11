Anmeldung zur Auffrischungsimpfung früher möglich

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen". Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Mainz Die Anmeldung zu einer Auffrischungsimpfung (Boostern) gegen das Coronavirus ist beim Impfportal des Landes Rheinland-Pfalz ab sofort schon fünf Monate nach der letzten Spritze möglich. Das kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag in Mainz an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bisher war das erst nach sechs Monaten möglich. Vom 1. Dezember an werde die Registrierung dann bereits vier Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. Dann werde auch das Mainzer Impfzentrum als neuntes von früher 32 wieder geöffnet sein.

Bis zum Wochenende hätten sich bereits rund 275.000 Menschen im Land boostern lassen. Beim Impfportal hätten sich mehr als 70.000 Menschen angemeldet, 65.000 Termine seien bisher vergeben worden.

„Die, die sich bis gestern registriert haben beim Land, bekommen ein Angebot von Biontech“, sagte Hoch. Dies gelte auch für Unter-30-Jährige, „weil es so empfohlen ist“. „Für alle anderen haben wir genug Moderna.“