Grüne : Von Mainz nach Berlin: Umweltministerin Anne Spiegel bald im Bundeskabinett?

Mainz Zwei grüne Bundesministerinnen soll es in der neuen Ampel-Koalition geben, und es scheint so, als würde eine dafür ihren Posten in der rheinland-pfälzischen Landesregierung verlassen.

Gibt es einen prominenten Abgang aus der Mainzer Landespolitik in Richtung Berlin? Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Donnerstagabend berichtet, soll die amtierende rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) wohl neue Bundesfamilienministerin werden. Wie „Der Spiegel“ weiter berichtet, bekäme der linke Flügel der Grünen somit zwei Ministerien in der neuen Bundesregierung. Neben Anne Spiegel soll Steffi Lemke das Umweltministerium übernehmen.

Anne Spiegel hatte im Mai 2021 das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten im Land übernommen. Zuvor war sie in Rheinland-Pfalz schon Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Die 40-Jährige ist zudem Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und war Spitzenkandidatin der Grünen im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. An den Verhandlungen zur Ampel-Koalition nahm Anne Spiegel als Mitglied in der „Arbeitsgruppe Klima, Energie, Transformation“ teil.