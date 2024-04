Ex-Bundesministerin Anne Spiegel ist zurück - und einige Grüne sind davon wenig begeistert

Gut zwei Jahre ist es her, als Anne Spiegel von der politischen Bühne in Berlin abtrat. Mit einer denkwürdigen Pressekonferenz läutete sie das Ende ihrer kurzen Zeit als Bundesfamilienministerin ein. Zuvor war die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe in die Kritik geraten. Die Grünen im Land verloren durch den Rücktritt ihre bis dato bekannteste Politikerin und Hoffnungsträgerin. Lange mied Spiegel öffentliche Auftritte. Dann machten kürzlich Gerüchte über ihr politisches Comeback die Runde. Ist sie jetzt wieder da?